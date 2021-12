La Juventus sta andando a Venezia senza Arthur, reo di essersi presentato in ritardo a un allenamento e per questo tenuto fuori dai convocati da mister Allegri. Una situazione che, spiega Calciomercato.com, sembra la classica goccia che fa traboccare il vaso, in un rapporto col club bianconero che non è mai decollato. Il regista brasiliano sta faticando fin dalla scorsa stagione a trovare spazio, e ha cambiato procuratore il mese scorso passando a Federico Pastorello.