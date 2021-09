Come scrive Tuttosport: "Ammonta a 56 milioni di euro la cifra sbloccata dal Governo per il calcio professionistico, quello dilettantistico, il calcio femminile e il futsal. Nello scorso mese di maggio la Federcalcio aveva ottenuto l’individuazione di queste risorse che necessitavano però dell’istituzione di un fondo per la definitiva assegnazione".Gabrieleha dichiarato: «Con questa firma le nostre Società potranno usufruire di un aiuto concreto in una situazione generale che rimane particolarmente complessa, dalla Serie A ai Dilettanti. Rappresenta un risultato straordinario reso possibile dal gioco di squadra con le istituzioni, in particolare con la Sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali che ringrazio per la collaborazione».