Come racconta Calciomercato.com, la Juventus ha chiuso un affare che potrebbe cambiare i connotati del campionato in corso, dopo essersi fermata per diverse ore a due passi dal traguardo a causa delle esose richieste di commissioni. Facendo un rapido calcolo, 12 milioni sono all'incirca il 16% del costo del trasferimento e il 10% del costo totale dell’operazione, fra transfer fee, ingaggio e ammortamenti. Da sottolineare come le direttive FIFA, che la Fiorentina da parte sua vorrebbe trasformare in vere e proprie norme, parlino di appena il 3% da destinare al procuratore. Attualmente non esiste nessuna limitazione, e il caso di Ristic e dell’International Sports Office non rappresenta una novità.