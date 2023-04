La semifinale dir, andata in scena una settimana fa, continua a far discutere. Soprattutto per la rissa nel finale di partita con conseguente espulsione di Handanovic e Cuadrado. Quanto successo però non ha lasciato indifferente neanche i vertici di Allianz, sponsor detentore del naming right dello stadio bianconero. Giacomo Campora, CEO della sezione italiana dell'azienda, ha infatti preannunciatocome riportato dal Corriere della Sera."Manderò una lettera ai vertici del club perché non ritengo assolutamente accettabile che giocatori che portano il nostro marchio sulla maglia tengano atteggiamenti del tutto censurabili e su cui non ammettiamo alcuna scusa legata all’agonismo sportivo".