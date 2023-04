Da qua si vede che Handanovic è il primo a colpire in faccia, nonostante Cuadrado sia il primo a dare una spinta pic.twitter.com/EhVJqh2DGX — Average Juventino Guy (@AJG_Official) April 5, 2023

Prima il caso Lukaku, con il rosso al belga, poi lo screzio con, ammonito. E ancora, dopo il fischio finale il colombiano che si attacca con. I due vengono inquadrati mentre parlano in maniera concitata ma amichevole, poi una scintilla e la rissa, in cui subentrano un po' tutti. E nelle ultime ore in molti hanno parlato di unQuasi superfluo sottolineare l'errore grave di entrambi, professionisti che si rendono protagonisti di certi fatti, ma la realtà racconta di uno scontro che vede i due colpevoli di essersi insultati e strattonati allo stesso modo. E se Cuadrado è il primo a dare una spintarella all'avversario, è invece il capitano dell'Inter che per primo tenta di colpire lo juventino al volto, nonostante tra i due ci fosse già un componente dello staff nerazzurro, lì per dividerli. Cuadrado poi reagisce con lo stesso movimento, due colpi da ambo le parti non andati a segno, fortunatamente. Resta l'errore, lo stesso per entrambi e una brutta pagina di non-sport.