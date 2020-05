Una rissa poco prima dell'ora di cena, ha "riscaldato" la serata di ieri sera a Torino, dalle parti del Balon, lo storico mercato delle pulci nel quartiere Aurora. A riportarlo è La Stampa, che ha ricostruito l'accaduto spiegando che una signora si era lamentata per la mancanza delle distanze di sicurezza, e improvvisamente sono partiti calci e pugni in un tutti contro tutti, nel quale il tasso alcolico non ha aiutato a placare gli animi. Nel video qui sotto, la testimonianza di chi ha filmato tutto.