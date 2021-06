Nelle scorse settimana alla Juventus era stato accostato di nuovo il nome di Arek Milik, l'ex Napoli che l'anno scorso è stato vicino alla Juve ma non se n'è fatto nulla e a gennaio è andato in Francia al Marsiglia. Ultimamente il suo profilo era tornato di moda come idea per i bianconeri in cerca di una quarta punta, ma la Provence fa sapere che si va verso la permanenza dell'attaccante polacco all'OM. Almeno per un'altra stagione.