Rischio premi ridotti per Juventus ed Inter al Mondiale per Club: la 'minaccia' delle tasse USA

Mondiale per Club: premi ridotti per le squadre?

Mancano ormai meno di due mesi all'inizio dele la FIFA ha annunciato nelle scorse settimane i dettagli sui premi che le squadre avranno per partecipare alla competizione e quanto potrebbero incassare a seconda del piazzamento finale. Al di là del lato sportivo, non si può nascondere come il Mondiale per Club sia p, considerando che sarà la prima edizione di questo torneo.

Quanto può incassare la Juventus al Mondiale per Club

2 milioni di dollari (1,8 milioni di euro) per vittoria (solo fase a gironi);

1 milione di dollari (930mila euro) per pareggio (solo fase a gironi);

7,5 milioni di dollari (6,9 milioni di euro) per l’accesso agli ottavi;

13,125 milioni di dollari (12,2 milioni di euro) per l’accesso ai quarti;

21 milioni di dollari (19,5 milioni di euro) per l’accesso alla semifinale;

30 milioni di dollari (27,8 milioni di euro) per la finalista;

40 milioni di dollari (37 milioni di euro) per la vincitrice.

A proposito di premi e ricavi, c'è però un'ombra che preoccupa la maggior parte delle squadre presenti. Come riferisce The Guardian, in assenza di accordi fiscali,, oltre alle imposte già dovute nei rispettivi paesi di origine. Dei club partecipanti, ventinove provengono da Paesi fuori dagli Stati Uniti, tra cui ovviamente Inter e Juventus, che quindi sarebbero direttamente coinvolte da queste imposte.Inoltre, ci potrebbero essere delle differenze tra i vari club considerando le diverse aliquote fiscali tra i vari stati americani a cui si aggiunge il fatto che alcuni stati americani non riconoscono i “trattati di doppia imposizione” stipulati dal governo federale con altri Paesi, i quali normalmente impediscono che individui e aziende vengano tassati due volte su uno stesso reddito da regimi fiscali differenti.e nell'ultimo periodo, il presidente della federazione, Gianni Infantino, ha incontrato due volte il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.Per i club europei, e quindi anche la Juventus,Questi invece i ricavi che arriveranno direttamente dai premi per i risultati nel Mondiale per Club.