Il grande sogno della Juve per il prossimo mercato si chiama Paul Pogba: Fabio Paratici sta lavorando da tempo per il ritorno del centrocampista in bianconero, contatti continui con l'agente Mino Raiola per capire la fattibilità dell'operazione e in che modo si può convincere il Manchester United a farlo partire. Occhio però, perché su Pogba c'è il Real Madrid con Zidane che spinge per portarlo in Spagna ma non solo: secondo Le10Sport infatti il Psg vuole mettere la freccia e superare tutti per la corsa a Paul Pogba.