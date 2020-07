Troppo alte le richieste del Chelsea per. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, la Juventus sembra sempre più intenzionata a rinunciare al regista che tanto vorrebbe Sarri e al terzino italo-brasiliano che permetterebbe ad Alex Sandro di rifiatare. I due obiettivi dei bianconeri, quindi, al momento sono più lontani a un ritorno in Serie A. I Blues devono abbassare le pretese per sedersi a trattare, altrimenti Paratici virerà su altri obiettivi.