Dove mettere Dybala nel 4-4-2? Sarà stato questo, il pensiero di Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina. E il dubbio l'ha sciolto praticamente subito: Paulo parte dalla panchina. Così la Joya se n'è stato buono tra le riserve, mentre l'Albiceleste ha affrontato - e schiantato - l'Ecuador in Spagna: alla fine è arrivato un sonorissimo 6-1 a dar vigore ai ragazzi dell'ex difensore della Lazio. Un risultato bello e rotondo, sul quale anche Dybala ha saputo apporre una particolarissima firma. Non ha segnato, ma ha disegnato una traiettoria perfetta da calcio di punizione: il mancino ha creato la parabola giusta per la testata di Pezzella, capitano della Fiorentina ma oggi in veste bianca e azzurra. Insomma: ha fatto la differenza, Paulo. A modo suo.