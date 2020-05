Dopo l'apertura del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora agli allenamenti collettivi e l'annuncio di una riunione fissata al 28 maggio per decidere la data di ripresa del campionato, il presidente dell'Assocalciatoriha parlato della possibile ripresa della Serie A: "Prima di ricominciare il campionato servono almeno 4 settimane di allenamenti - ha spiegato - Ripresa il 13 o il 20 giugno? Non dobbiamo porci limiti, queste quattro settimane non devono essere viste come un problema ma sono necessarie per poter tornare a giocare le partite".