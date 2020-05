Maurizio Sarri si adatta, e con un finale di stagione concentrato in poco tempo e partite ogni due giorni, sta preparando un piano per il turnover. Secondo La Gazzetta dello Sport, per la Juve ci saranno cambi costanti di partita in partita. In difesa, per esempio, l'allenatore ritroverà Chiellini e Demiral che avranno spazio dietro a De Ligt e Bonucci. Rotazioni continue dovute al caldo e stanchezza fisica, la Juve di prepara al tour de force.