Nel corso della giornata di oggi si conoscerà il nuovo calendario della Serie A che riprenderà dal 20 giugno. Considerando i recuperi ed una partita ogni tre giorni il weekend di Juventus-Torino dovrebbe essere quello del 4 e 5 luglio: sarà la Lega a decidere se far disputare questa particolare stracittadina a porte chiuse di sabato o di domenica. Di certo sarà a porte chiuse, come tutte le altre partite in Italia e in Europa.