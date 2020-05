Quando torna in campo la Juventus? Ad oggi c'è solo una data sicura ed è quella del 13 giugno, ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan a Torino. L'ultimo atto del torneo ci sarà il 17 mentre dal 20 giugno riprenderà la Serie A con i recuperi delle partite rinviate prima della sosta. La Juve, quindi, dovrebbe tornare in campo in Serie A dal 23 giugno ma come confermato dalla Lega il calendario con date e orari verrà stilato solo nei prossimi giorni. Intanto c'è solo una data certa per rivedere la Juve in campo, è il 13 giugno.