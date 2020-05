3







di Lorenzo Bettoni

Un bel passo avanti per la ripresa del campionato. Questo sì. Il Consiglio Federale ha ufficializzato le date per la ripresa della stagione che dovrà chiudersi entro il 20 agosto, indicata come "data ultima di chiusura delle competizioni di Serie A, B e C". Si riprende, insomma. Ma come? "Precedentemente al riavvio dell'attività agonistica - si legge nel comunicato ufficiale - sarà competenza del Consiglio Federale determinare i criteri di definizione delle competizioni laddove, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le stesse dovessero essere nuovamente sospese, secondo i principi di seguito indicati: individuazione di un nuovo format brevi fasi di playoff e playout al fine di individuare l'esito delle competizioni ivi incluse promozioni e retrocessioni.



FALSATO - C'è il rischio, insomma, che il campionato venga ulteriormente falsato. La pausa forzata per la pandemia non è stata colpa di nessuno, ci mancherebbe, ma riprendere cambiando le regole in corsa sarebbe una decisione molto, molto discutibile con la Juve che in uno scenario del genere avrebbe assolutamente tutto da perdere. I bianconeri sono davanti a tutti, e lo sono sempre stati. Non è detto che giocandole tutte regolarmente vincerebbero lo scudetto, certo. Il campionato che dovrebbe riprendere dal 20 giugno sarà completamente nuovo nei suoi equilibri. Equilibri che nessuno è in grado di predire. Di certo c'è che ributtare dentro la lotta scudetto altre 4, 6 o 10 squadre con i play-off darebbe a tutti il diritto di partire alla pari. Anche all'Inter a -9 dalla Juve, all'Atalanta a -15 o addirittura al Milan settimo a -27. Semplicemente, la Juve avrebbe tutto da perdere e, paradossalmente, rischierebbe pure il posto Champions se per qualche strana ragione dovesse essere subito eliminata. Difficile, ma non impossibile, perché in gara secca tutto può accadere.



STOP DEFINITIVO - L'ipotesi più remota resta quella dell'assegnazione dello scudetto a tavolino, comunque presa in considerazione. "In caso di definitiva interruzione, definizione della classifica anche applicando oggettivi coefficienti correttivi che tengano conto della organizzazione in gironi e del diverso numero di gare disputate dai Club e che prevedano in ogni caso promozioni e retrocessioni. Infine, per effetto di quanto deliberato, la stagione sportiva 2020/2021 avrà inizio il prossimo 1 settembre". Sperando che dal 2020/21 tutto torni a scorrere liscio.