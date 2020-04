1









Scintille per la ripresa della Serie A. Mentre in Ligue1 il campionato è stato ufficialmente sospeso in Serie A continua il rimpallo di accuse e responsabilità. La Lazio ha parlato con molti dei suoi tesserati: da Acerbi a Parolo ma anche (ovviamente) Diaconale, Tare e il presidente Lotito. Il Messaggero ricostruisce la situazione "politica" dietro alla possibile ripresa e lo scenario è clamoroso: “Quello che emerge dal pensiero dell’ambiente Lazio è che Marotta pare stia manovrando a frenare la ripresa della serie A e la Juventus, ritardando il ritorno degli stranieri, stia mandando messaggio per la non ripresa. Da qui il motivo della parole di Tare”