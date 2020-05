Sono molti i dubbi sulla prossima ripresa del campionato di Serie A. Ad oggi solo la Bundesliga ha ripreso a pieno ritmo, con protocolli e controlli a tappeto per staff e giocatori, ed eventuali isolamento dei casi positivi al covid19. Intanto nei prossimo giorni, anche le squadre del nostro campionato, potranno riprendere ad allenarsi in gruppi completi e quindi preparare poi le partite del campionato e delle eventuali coppe europee. Intanto sui social, monta la polemica che vede nell'occhio del ciclone la Lazio di Claudio Lotito.



IRONIA SOCIAL - Mentre gli organi competenti cercano delle soluzioni per la ripresa del campionato, i tifosi sui social si scatenano. "La ​Figc ha stabilito che la Lazio avrà tempo fino al 20 agosto per superare la Juve, decorso tale termine saranno loro malgrado costretti ad assegnarci il titolo", "Se invece ci sarà un'interruzione definitiva, la classifica sarà definita applicando oggettivi coefficienti correttivi. I criteri oggettivi: vittoria Juve 2 punti vittoria Lazio 3 punti vittoria inter 18 punti". Sfoglia la nostra gallery