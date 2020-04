Juve e Inter alleate "nell'ombra". Secondo quanto riporta Il Messaggero i due club stanno ancora valutando la situazione legata all'emergenza coronavirus e tutte e due potrebbero opporsi alla ripresa del campionato. La giornata di domani, martedì 21 aprile, sarà fondamentale in questo senso visto che è in programma un'Assemblea di Lega che promette scintille. I patron di Torino e Brescia Cairo e Cellino si sono apertamente schierati contro la ripresa della Serie A. Una decisione netta e ribadita in più sedi da entrambi i presidenti. Ma il partito del no, secondo il quotidiano, cresce nell'ombra e abbraccia anche Juve e Inter. Di certo uno dei punti che trova entrambe le società contrarie alla ripresa è la possibilità di giocare tutte le partite al centro-sud.



DIRITTI TV - E poi c'è il nodo diritti tv, del quale si discuterà sempre domani. ​“Secondo la legge Lotti -scrive il quotidiano - il 22% viene stabilito in base ad audience e spettatori allo stadio. Ma se si gioca a porte chiuse come si determina? Le piccole vorrebbero una fetta uguale per tutti. Le grandi no. E comunque questo è un discorso che potrebbe valere anche per gran parte del prossimo anno visto che non c’è certezza che si riprenderà a porte aperte”.