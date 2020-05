Graziano Delrio, capogruppo del Pd alla Camera dei Deputati, ha parlato a Un Giorno da pecora, su Rai Radio 1, della ripresa della Serie A: "Il calcio secondo me dovrebbe ripartire, ci sono le condizioni perché questo avvenga. Supportiamo il ministro Spadafora nelle aperture che ha fatto recentemente".



Sul tema il ministro Spadafora ha detto: "Allenamenti collettivi? Mi sembra un'ottima notizia, finalmente gli allenamenti potranno riprendere. Sono state fatte valutazioni attente, la FIGC ha rivisto la prima proposta e questo ha aiutato. Ci sono chiarimenti su tempi di quarantena ed isolamento, si raccomanda il fatto che la necessità di tamponi non vada ad incidere sui cittadini e l'autoisolamento iniziale in modo di consentire alle squadre di avviare gli allenamenti. Niente quarantena di squadra? E' così - ha aggiunto al Tg2 - ci siamo potuti arrivare perché la situazione oggi ha consentito di rivedere le regole in modo migliorativo".