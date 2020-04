La Juve si prepara al ritorno in campo. Non c'è ancora una data ufficiale per il raduno né una per il ritorno dei calciatori dall'estero: al momento otto con il solo Pjanic tornato a Torino la scorsa settimana. Tuttosport fa le carte ai bianconeri: Douglas Costa, smaltito l'infortunio, sarà tra i più pronti al pari di CR7 e Dybala, postumi del coronavirus permettendo. I 'ritardatari', invece, sono i vari Chiellini, De Ligt, Higuain, Rabiot, Khedira e Bonucci che per struttura fisica hanno bisogno di un po' più di tempo per entrare in forma. "Un quadro preciso - scrive il quotidiano -si avrà soltanto dopo i test fisici con cui i bianconeri inaugureranno la fase 2 della Continassa".