2









Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha dato il via libera alla ripresa degli allenamenti collettivi, spiegando alcune novità ai microfoni di Rai 2: "Niente quarantena di squadra? E' così, ci siamo potuti arrivare perché la situazione oggi ha consentito di rivedere le regole in modo migliorativo. Ho convocato poco fa una riunione per il 28 maggio alle 15, con Gravina, Dal Pino e le altre componenti: credo che saremo nelle condizioni di avere i dati a disposizione per poter insieme decidere se e quando ripartirà il campionato".