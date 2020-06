Come riportato da Sky Sport, sono due su tutti gli osservati speciali di casa Juventus verso la ripresa del campionato. In particolare, sono due calciatori che prima della sosta erano sulla via del recupero, ma non ancora a disposizione: Giorgio Chiellini e Sami Khedira. Maurizio Sarri e il suo staff si aspettano molto dai due. Il capitano è pronto a rientrare a pieno regime per riformare la coppia di titolari insieme a Leo Bonucci, il centrocampista tedesco può essere quel centrocampista da inserimento che finora è mancato alla Juventus.