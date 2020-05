1









Domani lunedì 18 maggio è previsto il ritorno di Cristiano Ronaldo alla Continassa. Il portoghese terminerà il suo periodo d'isolamento di 14 giorni previsto per chi è rientrato dall'estero e sarà libero così di raggiungere il centro sportivo per allenarsi. Ancora lavoro individuale però, perché gli allenamenti collettivi inizialmente previsti per domani sono slittati per alcuni punti da rivedere nel protocollo Figc. Ronaldo in realtà non si è mai fermato con il lavoro, allenandosi ogni giorni prima in Portogallo a Madeira dove ha trascorso la quarantena insieme alla famiglia, poi, da quando è rientrato, nella sua villa a Torino.