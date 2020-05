Oggi è il giorno del ritorno diin Italia. Secondo Sky Sport, non dovrebbero esserci ritardi o complicazioni per il volo che partirà dall'Argentina nonostante il periodo delicato e la difficoltà nel viaggiare in questo periodo. L'attaccante bianconero è l'ultimo giocatore della Juventus a rientrare in Italia, giustificato dal fatto che ha chiesto di poter assistere la madre malata. Motivo per il quale il Pipita potrebbe, definitivamente, lasciare la Juventus per tornare a giocare in Argentina.