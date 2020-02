La Juventus riprende la sua corsa, dopo la vittoria condita dalle polemiche contro la Fiorentina. Operazione Verona bene in testa, oggi alla Continassa, con un ritorno ben gradito per il gruppo, anche se parziale: Giorgio Chiellini. Ecco il report da Juventus.com della ripresa degli allenamenti.



RITORNO - "Dopo un giorno di pausa, ieri, la Juve è tornata a lavorare oggi al JTC. Nel mirino la trasferta di sabato a Verona, contro l’Hellas. La squadra, dopo una fase di ripresa atletica, si è concentrata sulla tecnica e sul possesso palla. Giorgio Chiellini è tornato a lavorare, parzialmente, insieme al gruppo. Domani si torna in campo: appuntamento al mattino".