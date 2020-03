"Sprinti scudetto, poi l'Europa, ha vinto Agnelli". Il Corriere dell Sport titola così un articolo che spiega come campionati e coppe europee potranno riprendere dopo la pandemia di coronavirus che sta colpendo tutto il mondo. Prima si concluderanno tutti i campionati e poi si penserà alle coppe europee che si potrebbero giocare a luglio, scrive il quotidiano. Ieri c'è stata una riunione a cui hanno partecipato "rappresentati di spicco" di Uefa, ECA ed European Leagues dando priorità all'assegnazione dei titoli nazionali, uno scenario a cui il presidente bianconero Andrea Agnelli guarderebbe con favore. "Il numero uno bianconero - scrive il Corsport - ha portato avanti le esigenze delle società che vogliono vedere assegnati i titoli domestici e definite le classifiche sul campo. La volontà è quella di creare un calendario omogeneo nel quale alla ripresa dei principali 12 campionati europei sia più o meno contemporanea, ma il fatto che Champions ed Europa League verranno disputate a luglio inoltrato metterà tutti sullo stesso piano e non ci sarà concorrenza sleale".



SCONTRO LOTITO PREZIOSI - Ieri, tra l'altro, ci sarebbe stato anche uno scontro in videoconferenza tra Preziosi e Lotito che vuol tornare a tutti i costi in campo mentre il patron del Genoa è tra i più prudenti e anzi è uno di quelli con diversi dubbi sulla ripresa: "Per me il campionato finisce qui", ha detto. Lega e FIGC però vogliono terminare la stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport non sarà possibile se il campionato italiano non riprenderà entro maggio. Altrimenti chi non sarà occupato nelle coppe europee andrà in vacanza a luglio inoltrato e quando (e se) la Serie A riprenderà sarà inizialmente a porte chiuse, qualcuno giocherà lontano da casa per motivi logistici. Le coppe europee potrebbero essere completate con la formula delle Final Four per semifinale e finale mentre la prossima stagione potrebbe partire dopo settembre con la fase a gironi che terminerebbe tra dicembre e gennaio e gli ottavi già a febbraio. Entro il primo giugno ci sarà da terminare la stagione per Euro 2021.