Giornata importante per il calcio italiano. Oggi andrà in scena la tanto attesa conference call tra il Comitato tecnico-scientifico del governo e la Figc di Gabriele Gravina per discutere il protocollo medico per la ripresa degli allenamenti, inizialmente considerato ‘non sufficiente’. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto di quali potrebbero essere i nodi più discussi. Quello che genera più dubbi è il cosa fare in seguito ad un caso di positività, problematica che neanche la Germania, prossima al ritorno in campo, non ha disciplinato rigidamente. Inoltre, c’è un problema dettato dalla quantità di tamponi. Tra le raccomandazioni mediche che le squadre stanno seguendo in questi primi giorni di preparazione agli allenamenti, o di vere e proprie sedute, c’è quella che prevede un iniziale doppio tampone da ripetere poi ogni quattro giorni. Troppi, una quantità eccessiva, per questo la Figc aveva puntato sui test sierologici, che però non sono ancora disponibili in tutte le regioni.