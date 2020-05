di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Riprendono gli allenamenti in casa Juventus. Oggi i cancelli della Continassa riaprono dopo quasi due mesi. Si erano chiusi l'11 marzo dopo la positività di Daniele Rugani al coronavirus. Da oggi possono riprendere gli allenamenti individuali dei calciatori bianconeri ed il primo ad arrivare alla Continassa per gli allenamenti intorno alle 10.30 è stato il gallese Aaron Ramsey, presente ieri al J Medical assieme agli altri compagni che non hanno lasciato il lockdown per le visite mediche. Oggi la Juve riparte con allenamenti singoli, non di gruppo. Ramsey riapre i cancelli della Continassa.



11.55 - Arrivano anche i primi due preparatori (è prevista la presenza di uno staff ridotto praticamente all'osso). Si tratta di Marco Ianni, collaboratore tecnico di Sarri, e Massimo Nenci, uno dei preparatori dei portieri.



In aggiornamento