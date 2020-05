La Juve torna ad allenarsi ma c'è una squadra intera che di fatto dovrà attendere 14 giorni prima di tornare sul campo di allenamento.che negli scorsi giorni ha lasciato Torino per rientrare in Francia. Il calciatore è uno dei tre risultati positivi al coronavirus e ha lasciato Torino dopo il doppio tampone negativo che ne aveva confermato la totale negatività. Al momento solo Paulo Dybala risulta ancora non guarito dal Covid-19.Tra martedì e mercoledì potranno quindi tornare ad allenarsi tutti i calciatori attualmente presenti sul suolo italiano. ​Sul campo ci sarà un medico, un fisioterapista e un preparatore della squadra, uno staff ridotto, mentre per ciò che riguarda il post allenamento, ovvero le docce dei calciatori dopo il lavoro sul campo, queste potranno essere svolte al J Hotel dove ciascun calciatore ha una stanza dedicata.