Nuovo rinvio per l’ok agli allenamenti collettivi: secondo quanto riferito da gazzetta.it, il Comitato Tecnico Scientifico, riunitosi oggi per deliberare circa la possibilità di allenamenti per le squadre a partire dal 18 maggio, ha rinviato a domani la conclusione dell’esame, che porterà all’invio di un report al ministro della Salute, Roberto Speranza. Confermato un orientamento positivo al via libera.