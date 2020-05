Nuove indicazioni per accompagnare la ripresa dello sport, seppur in maniera individuale. Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, nel protocollo che la federazione presenterà al governo, ci sarà una misura specifica per il distanziamento: tutti a un metro dall'altro, pratica considerata "u sufficiente per prevenire la trasmissione". I droplets, ossia le goccioline pesanti che portano il contagio, possono subire l'influenza dei fattori ambientali e dell'attività fisica: lo spostamento d'aria causato dall'atleta e il posizionamento in scia possono facilitare la contaminazione su distanze maggiorni. In questo caso, dipenderà da quanto è alto il vento.