"Incostante: ultimamente, spesso. Tenero sotto porta: a volte, certo. Meno maturo dei suoi 29 anni: sì, c’è chi lo pensa. Alvaro Morata avrà dei difetti, come tutti, ma non è certo un giocatore che mette in difficoltà le sue squadre". Così La Gazzetta dello Sport racconta Alvaro Morata. E prosegue: "E allora domani in Juve-Napoli - se un Juve-Napoli ci sarà - Alvaro da Madrid sarà regolarmente disponibile, pronto a diventare il riferimento dell’attacco della Juventus. Niente riposi diplomatici, niente tribune da calciomercato, che pure in situazioni simili alla sua si sono viste e si continueranno a vedere".