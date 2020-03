Una misura c'è. Una per ammortizzare il contraccolpo economico. Per la Lega Serie A, cancellare il divieto di pubblicità e di sponsorizzazioni delle aziende di scommesse potrebbe essere una prima soluzione.Lo racconta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come questo tipo di sponsorizzazione potrebbe salvare l'intera Lega. Tocca cambiare il Decreto Dignità, entrato in vigore soltanto nel luglio scorso: una misura per contrastare la ludopatia, ma che alle squadre ha tolto introiti totali vicini ai 100 milioni di euro.