Dal Politecnico di Torino, l'aiuto per la ripartenza del calcio. Parte l'iniziativa 'Ognuno protegge tutti', che tiene conto di ogni sport e dei relativi fattori di rischio. Facile prevedere gli sport candidati a una veloce ripresa, come quelli individuali; più complicato organizzare il gruppo squadra da 50 persone per una società di Serie A. Dal Politecnico: "Il Coni sta facendo un gran lavoro, con una visione di gruppo estremamente avanzata. Stiamo affrontando la diffusione di un virus visto come malattia che investe la comunità e solo con una visione di insieme si potrà ripartire in modo intelligente. Nella Fase 2 e nella 3 servirà partire con metodo, altrimenti sarà inutile partire".