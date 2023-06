L’incertezza regna ancora sovrana in casa Juventus.Certo, archiviata la parte fuori campo con la chiusura dei procedimenti sportivi almeno in Italia, rispetto agli ultimi mesi almeno non è più a rischio il futuro.Resta ancora in sospeso la questione Europa che speriamo venga sistemata in maniera definitiva nel minor tempo possibile.Non sarà però ovviamente l’eventuale partecipazione o meno alla prossima Conference League a spostare gli equilibri in casa della Vecchia Signora.Se alla fine si parteciperà alla coppa minore delle competizioni UEFA potrebbe solamente esser un fattore per tenere la rosa larga per potenziali giovani di prospettiva da inserire in modo più rapido all’interno dell’ossatura bianconera che dovrà costituire la ripartenza dei prossimi anni.Per restare competitiva in Italia la Juventus invece, che sicuramente dovrà effettuare dei tagli importanti a bilancio, deve individuare nel minor tempo possibile gli intoccabili ovvero quei calciatori da confermare a tutti i costi nonostante la tentazione di fare cassa.A prescindere di come è andata l’ultima travagliata stagione almeno un paio di elementi sembrano incedibili nonostante le sirene di mercato e il rendimento altalenante dell’ultimo anno.In merito, per chi scrive, rappresenta davvero una follia il solo mettere in discussione o sulla lista dei sacrificabili i nomi di Vlahovic e Chiesa.L’attaccante serbo ha disputato un campionato sottotono ma non si può minimamente mettere in dubbio il valore del calciatore. Il gioco di Allegri e i continui infortuni lo hanno condizionato in negativo anche se per le sue qualità avrebbe comunque dovuto fare di più ma se una certezza ci dovrebbe esser nella nuova Juve quella dovrebbe essere ripartire da Dusan titolare inamovibile dell’attacco bianconero.A supportarlo nella stagione della riscossa non si dovrebbe poi nemmeno minimamente pensare di fare a meno di Chiesa, un altro che per altri motivi (il recupero lento da un infortunio gravissimo) non è riuscito a fare la differenza nel corso dell’ultima Serie A.Nessuno però può contestare la forza della coppia Vlahovic - Chiesa, sulla carta ma non solo, tra le coppie d’attacco più forti al mondo.Non sappiamo ancora se sarà Allegri, nonostante le conferme della società e i rifiuti del tecnico alle offerte internazionali, a guidare la Juventus nel corso della stagione 2023/2024 ma ipotizzare un attacco orfano di uno, se non addirittura entrambi, tra Vlahovic e Chiesa appare un vero delitto.Sarà dura tornare subito a vincere nonostante l’esiguo budget a disposizione ma lavorando bene sui giovani e puntando sui calciatori giusti sicuramente ci si può sperare.Senza Vlahovic e/o Chiesa verrebbe meno anche la speranza...@stefanodiscreti