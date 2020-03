Si riprende? Dipendesse da Lega e Uefa, allora sì. Del resto, da chi dovrebbe dipendere se non da loro? Non di certo dalle società, che invece pare abbiano opinione diversa: non per una questione di disfattismo, quanto di pragmatismo applicato alla catastrofe. Ma qual è la speranza della Juventus? Magari ripartire entro il primo maggio, chiaramente solo se ci saranno le condizioni per farlo in sicurezza, anche perché la società bianconera - come ricorda Tuttosport - non ha intenzione di forzare la mano. E' impossibile sapere se la stagione ripartirà, ma un primo studio statistico basato sui dati della Protezione Civile racconta di un azzeramento dei casi tra il 5 e il 16 maggio (in Piemonte entro il 15 aprile). Tecnicamente, la Juve potrebbe richiamare in Italia gli stranieri attualmente all'estero, che una volta rientrati dovranno restare 14 giorni in quarantena.