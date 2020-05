Cambia tutto e non cambia nulla: benvenuti nell'ultima parte della Serie A. In primissima visione va in onda uno spettacolo già visto, ma le novità restano parecchie. Qualcuna, pure più curiosa. Partiamo dalle basi: la stagione ripartirà per la prima volta nella sua storia a metà giugno (praticamente un mese dopo quella che sarebbe stata la sua fine naturale), ma... vestirà diversamente.



PRODUZIONE INTERROTTA - Come racconta Repubblica, molte case di produzione hanno interrotto la produzione delle maglie da gioco di questa stagione, convertendo il lavoro per dare alla luce le nuove collezioni. Potremmo dunque trovarci a metà annata già con le divise della prossima stagione. Spesso, la Juve già nelle ultimissime giornate indossava il nuovo kit per motivi promozionali: stavolta, potrebbe essere quasi obbligata a farla. Il problema è per chi cambierà sponsor tecnico: l'esempio più impattante è quello del Liverpool. Da New Balance a Nike: la Premier alzata con la nuova divisa?



Guarda la nuova maglia bianconera nella nostra gallery dedicata