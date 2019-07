Il raduno è fissato il 25 luglio, aveva spiegato il responsabile Stefano Braghin. Ed ecco che la Juve Women riparte: "Abbiamo concesso bonariamente due giorni in più per chi ha fatto il Mondiale. Con Rita Guarino è stata dura contrattare". Domenica 28 luglio si parte poi per il ritiro, a Aymavilles, in Valle d’Aosta, che sarà il quartiere generale dove Sara Gama e compagne scalderanno i motori per la terza annata delle Juventus Women.