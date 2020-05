Chi sostiene che non ci sia "lo spirito giusto" per far ricominciare il campionato di Serie A è pregato di farsi un giro su Twitter e Instagram in queste ore: dopo l'annuncio ufficiale arrivato ieri si sono moltiplicati i meme sul tema, e ve ne mostriamo di seguito qualche esempio. Di fronte all'ipotesi di assistere a una partita ogni tre giorni (più o meno) dal 20 giugno in poi gli appassionati di calcio, al di là della squadra di riferimento, si mostrano entusiasti, euforici, impazienti. Tutti si dicono disposti a rinunciare ad assaltare le spiagge in cambio di questa scorpacciata di pallone.