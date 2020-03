E' atteso a minuti il decreto da parte del Governo relativo alla modalità di prosecuzione della Serie A. Per Gazzetta, già da sabato il campionato ripartirà. Chiaramente a porte chiuse (ogni gara). Il prossimo weekend? Ecco le partite potenzialmente in programma, in attesa dell'ufficialità.



Sampdoria-Verona: sabato ore 20.45

Milan-Genoa: domenica ore 12.30

Parma-SPAL: domenica ore 15

Sassuolo-Brescia: domenica ore 15

Udinese-Fiorentina: domenica ore 18

Juventus-Inter: domenica ore 20.45



PARLA CONTE - "La nostra linea è improntata alla massima trasparenza - ha detto Conte nelle riunioni con i capi delegazione della maggioranza e i capigruppo di tutti i partiti - vogliamo coinvolgere le Regioni, ma dobbiamo stare attenti a non discostarci dalle linee guida degli scienziati. L’attenzione è massima, stiamo prendendo delle decisioni che incidono sullo stile di vita degli italiani e siamo ancora in una situazione di allarme, secondo i dati scientifici. Il contagio potrebbe anche estendersi, non sappiamo quando raggiungeremo il picco".



LE NORME - ​"Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale - si legge- si applicano le seguenti misure: a) sospensione di congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali, per il personale sanitario e il personale che garantisce i servizi pubblici essenziali e di pubblica utilita'; b) rinvio di tutte le attivita' convegnistiche e congressuali; c) sospensione di manifestazioni di qualsiasi natura, nonche' degli eventi in luogo pubblico o privato e in luogo chiuso aperto al pubblico (inclusi cinema e teatri) che comportino affollamento di persone e che non garantiscano il rispetto della distanza di sicurezza/interpersonale di almeno un metro". Il Dpcm prevede inoltre il "d) divieto per accompagnatori dei pazienti di permanenza nelle sale di attesa dei Dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salvo specifica indicazione del personale sanitario del triage; e) limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture quali hospice, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non, ai soli casi consentiti dalla direzione sanitaria della struttura, adottando le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione". Il decreto prevede inoltre la "raccomandazione a tutte le persone anziane e/o affette da patologie croniche, con multimorbilita', nonche' con stati di immunodepressione congenita o acquisita di limitare le uscite non strettamente necessarie ed evitare luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza/interpersonale di almeno un metro". Il decreto della presidenza consiglia "l'adozione dei seguenti comportamenti: 1. lavaggio frequente delle mani; 2. igiene respiratoria (starnutire o/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 3. mantenimento nei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno un metro; 4. evitare abbracci e strette di mano; 5. evitare scambi di bottiglie, bicchieri in particolare durante attivita' sportive".

[Lorenzo Bettoni]