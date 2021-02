Il dito medio, le polemiche e le accuse pesano ancor di più del passaggio ai rivali storici dell'Inter, che già lo aveva cancellato dalla memoria bianconera e che già aveva portato i tifosi a chiederne la rimozione dal parterre bianconero.- E così su change.org i tifosi sbottano : "Dopo le innumerevoli frecciatine rivolte alla Juventus, dopo che è passato come allenatore alla nostra rivale storica (Inter) senza nessuno scrupolo e rispetto nei confronti di noi tifosi juventini e dopo il brutto gesto (dito medio) fatto in occasione della partita di Coppa Italia Juventus-Inter nei confronti della dirigenza bianconera,Ora veramente basta, si è superato ogni limite e non è più tollerabile tutto ciò, un personaggio squallido del genere sta continuando ad oltraggiare ed infangare la gloriosa storia della Juventus, e quindi deve pagare le giuste conseguenze!!! FIRMATE TUTTI QUESTA PETIZIONE!!!". E rispunta anche quella di un paio d'anni fa. - I precedenti ci sono e riguardano il passaggio di Conte all'Inter. In quell'occasione i tifosi si erano schierati apertamente contro Antonio e lui aveva risposto: "Via la mia stella dallo Stadium? A me dispiace che sia intervenuto (Agnelli), perché facendolo ha dato risalto a una proposta volgare. Priva di insegnamento e valori. Ha dato spazio all'ignoranza. Io non lo devo neanche toccare questo argomento perché solo pochi giorni fa ho detto che la colpa è anche vostra, perché date spazio a situazioni volgari. Non devo ringraziare nessuno, avrei preferito che nessuno desse spazio a questi ignoranti e stupidi".La posizione dei tifosi nella nostra gallery