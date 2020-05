Tutto vero, il calcio riparte. Almeno in Germania, per ora. La Bundesliga è il primo tra i principali campionati europei a rialzare il sipario.. L'occhio attento di Paratici e del suo staff non vogliono farsi sfuggire i gioielli della Bundes, qualche nome è già da tempo nella lista del ds che da oggi può ricominciare a studiarli per un possibile futuro in bianconero.Scaricate la nostra app per essere sempre aggiornati con tutte le ultime notizieANDROID --> SCARICA QUI iOS --> SCARICA QUI