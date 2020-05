Come cambia la vita dello stadio? Poche, pochissime persone innanzitutto. Che si riparta il 13 o il 20 giugno, che lo si faccia a Torino o a Bologna, le regole saranno uguali a prescindere. E copriranno ogni minimo aspetto della gara e del suo 'contenitore'. Insomma, il calcio che verrà sarà molto diverso, e non ci sarà altra scelta se non quella di adattarsi. Dagli spalti agli spogliatoi, dalle interviste ai controlli all'ingresso, con il Corriere dello Sport andiamo a capire come cambiano le abitudini dell'impianto. E delle gare.