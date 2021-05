Rio Ferdinand, ex difensore del Manchester United, ha parlato attraverso il suo canale Youtube di Sergio Aguero, che a fine stagione lascerà il Manchester City ed è stato accostato anche alla Juventus: “Secondo me Aguero rimarrà in Premier League. Se io fossi il Chelsea lo prenderei subito. Anzi, fossi in loro mi affretterei ad affondare il colpo. Fossi in loro penserei subito ad Aguero se non potessi arrivare ad Haaland oppure a giocatori del genere”.