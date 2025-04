Rinvio Parma-Juventus, due ipotesi

AFP via Getty Images

L’improvvisa scomparsa di Papa Francesco ha portato alla sospensione delle partite di Serie A previste per il giorno di Pasquetta. Tra i match rinviati c'è anche Parma-Juventus, in programma questa sera, che non si disputerà in segno di rispetto per il lutto che ha colpito la comunità cattolica e il mondo intero.La Juventus, come tutte le altre squadre coinvolte, ora attende indicazioni ufficiali sulla nuova data del recupero. Il calendario fitto da qui a fine stagione complica la pianificazione, ma alcune ipotesi iniziano a prendere forma. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbero due finestre utili per il recupero del match: il 29 o 30 aprile, oppure il 6 o 7 maggio.

Si tratta di giornate riservate alle coppe europee, e ciò potrebbe comportare ulteriori problemi legati alla programmazione televisiva. Infatti, nelle tradizionali fasce orarie delle 12:30, 15:00, 18:00 e 20:45 sarà difficile trovare uno spazio libero, rendendo necessaria una soluzione creativa da parte della Lega.Intanto, il campionato si ferma, ma la macchina organizzativa si mette subito al lavoro per trovare la miglior soluzione possibile.