Rinvio Parma-Juventus, come cambia il calendario dei bianconeri

Il programma

Cagliari – Fiorentina

Genoa – Lazio

Parma – Juventus

Torino – Udinese

Dopo il rinvio delle partite della 33ª giornata di Serie A, inizialmente in programma per Pasquetta e sospese in segno di lutto per la scomparsa di Papa Francesco, è arrivata l’ufficialità da parte della Lega Serie A sulla nuova data per il recupero dei match. Tutte e quattro le sfide si disputeranno mercoledì 23 aprile 2025, due giorni dopo la collocazione originaria.Una scelta che tiene conto sia delle esigenze organizzative delle società, sia degli impegni televisivi, considerando che nella stessa serata si giocherà anche la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Milan. Per questo motivo, l’orario unico delle 18:30 è stato scelto per evitare sovrapposizioni con il derby serale di San Siro.

Come cambia il calendario della Juventus

Parma-Juventus: mercoledì 23 aprile, ore 18:30

Juventus-Monza: domenica 27 aprile, ore 18.00

Bologna-Juventus: domenica 4 maggio, ore 20.45

Lazio-Juventus: 11 maggio (data e orario da definire)

Juventus-Udinese: 18 maggio (data e orario da definire)

Venezia-Juventus: 25 maggio (data e orario da definire)

Tutte le sfide si preannunciano decisive in ottica classifica, sia per la corsa all’Europa che per la lotta salvezza. Il recupero a stretto giro permette di non alterare l’equilibrio del calendario, garantendo una chiusura di stagione regolare e competitiva. Le squadre coinvolte avranno così tempo per rifinire la preparazione e affrontare al meglio un turno che potrebbe rivelarsi fondamentale per gli obiettivi finali.