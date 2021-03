Righe di fuoco di Stefano Agresti su Calciomercato.com: "La Roma è la più penalizzata dal rinvio di Juve-Napoli perché deve affrontare gli azzurri domenica prossima, ma lo spostamento della gara al 7 aprile danneggia indirettamente tutte le squadre in lotta per scudetto e Champions. Perché le altre stanno zitte? Si sono accorte che le concorrenti (soprattutto il club azzurro, che sarebbe stato impegnato in un tour de force) hanno fatto una furbata? Forse tacciono perché sono schierate con Juventus e Napoli nella guerra per i diritti tv? Di sicuro oggi rimpiangiamo Moratti e Galliani: non si sarebbero fatti prendere per il naso in questo modo, rimanendo in silenzio, da De Laurentiis."