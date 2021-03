Dopo l'esposto presentato dalla Roma che si è formalmente lamentata con una lettera dello spostamento del match tra Juventus e Napoli, è arrivata la risposta della Lega Serie A al club giallorosso. Questo è quanto riporta La Gazzetta dello Sport: "La Lega ha risposto con una lettera alla protesta della Roma per lo spostamento di Juve-Napoli, sottolineando come i 15 giorni di preavviso servano solo per lo spostamento causato da gare di coppe europee, come si evince dall’articolo 29 dello Statuto che regola il campionato di A".