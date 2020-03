Continua il caos sulla data del recupero di Juventus-Inter, una delle cinque partite rinviate a causa del Coronavirus. Una delle possibilità, secondo Sky Sport, è che le partite non giocate in questo week end vengano recuperate il prossimo, tra sabato, domenica e lunedì., perché per quella data dovrebbero terminare le restrizioni per i residenti in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. In caso di proroga delle restrizioni, si giocherebbe a porte chiuse. Una nuova ipotesi, quindi, sul recupero del big match contro l'Inter.ANDROID ---> SCARICA QUI iOS ---> SCARICA QUI